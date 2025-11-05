Anchetă incendiară cu acuzații de corupție în partidul premierului Ilie Bolojan. Procurorii DNA descind la șeful PNL Vaslui, într-un dosar în care este vizat Fănel Bogos, considerat unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă.

Omul de afaceri este acuzat de faptul că ar fi vrut să vândă pe piață pui cu Salmonella, iar pentru că ar fi întâmpinat probleme la Direcția Sanitar-Veterinară a județului Vaslui, a încercat prin grupuri de influență să îl schimbe pe șeful instituției.

Surse apropiate anchetei spun că din acest grup de influență face parte și Mihai Barbu, liderul Filialei PNL Vaslui, partid condus de premierul Ilie Bolojan, iar în momentul publicării acestei știri procurorii DNA efectuează percheziții la locuința acestuia.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, din acest cerc de influență face parte și un general al Serviciului de Informații Externe în rezervă, două foste cadre din Serviciului Român de Informații, dar și un fost procuror militar din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.