Protestele declanșate de sindicatele din educație împotriva Legii Bolojan continuă și joi, 28 august, ajungând la a 20-a zi consecutivă. Manifestanții s-au adunat din nou în fața Ministerului Educației și Cercetării, cerând demisia ministrului Daniel David, pe care îl consideră „vinovatul principal pentru măsurile care s-au luat”, după cum a declarat liderul sindical Simion Hăncescu.

Profesorii scandează „Abrogare”, „Demisia” și „Jos, jos, jos, ministru mincinos”, în semn de protest față de noile prevederi legislative.

Cele două mari federații sindicale – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația „Spiru Haret” – au lansat un apel pentru organizarea unui protest național pe 8 septembrie 2025, chiar în ziua deschiderii noului an școlar. Sindicatele îndeamnă cadrele didactice, personalul din școli, dar și părinții și elevii să boicoteze festivitățile.

Până atunci, calendarul protestelor prevede pichetări la sediul MEC pe 28 și 29 august, urmate de mitinguri în Piața Victoriei între 3 și 5 septembrie, iar pe 8 septembrie – un marș de protest către Palatul Cotroceni.

28 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 11.30;

29 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 11.30;

3 septembrie – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 12.00;

3 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

4 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

5 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

8 septembrie – Miting și marș de protest pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni, în intervalul 11.00 – 16.00.

Mai multe unități de învățământ din țară au anunțat deja că nu vor organiza festivități în prima zi de școală.