Sindicatele din educaţie vor face consultări pentru a decide cum vor continua protestele, putând merge chiar şi până la greva generală. Marţi, mulţi dintre dascăli vor intra la clase, dar nu vor preda, ci vor purta discuţii libere cu elevii în locul cursurilor.

Liderii sindicali sunt nemulţumiţi că preşedintele Nicuşor Dan, care i-a primit la Palatul Cotroceni, nu le-a făcut promisiuni clare legate de cele două cereri ale lor, demiterea ministrului educaţiei şi abrogarea măsurilor de criză aplicate în educaţie.

De-a lungul primei zile a noului an şcolar, 10.000 de profesori au mărşăluit prin Bucureşti, cu opriri în faţa guvernului, simbolic pe Pasajul Basarab, unde au fost şi la marea grevă din 2023, culminând cu un protest de peste două ore în faţa Palatului Cotroceni.