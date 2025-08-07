Jandarmeria București a transmis că protestul anunțat pentru joi, 7 august, în Piața Universității, nu respectă legea privind organizarea adunărilor publice și este considerat ilegal.

Potrivit comunicatului, manifestația nu are avizele necesare de la Primăria Capitalei și de la Jandarmerie, în conformitate cu Legea nr. 60/1991. Nu a fost depusă declarația scrisă de organizare cu cel puțin trei zile înainte și nici nu a fost înregistrată în termenul legal.

Jandarmeria le recomandă participanților să coopereze cu forțele de ordine și să semnaleze orice fapte antisociale, pentru a permite intervenția legală.

Evenimentul, organizat în mediul online sub titlul „Petrecere de doliu național – Memorii neîmpăcate – Spațiu de Memorie Alternativă”, a strâns peste 2.000 de persoane care și-au anunțat prezența. Organizatorii anunță o acțiune de comemorare a victimelor mineriadelor și Revoluției.

Organizația Corupția Ucide acuză faptul că ziua de doliu național decretată pentru Ion Iliescu este o formă de amnezie colectivă. „În loc de doliu oficial, creăm un spațiu civic de memorie autentică”, spun organizatorii.

Protestul este programat pentru joi, la ora 19:00, în Piața Universității, în aceeași zi în care are loc doliu național pentru Ion Iliescu, conform hotărârii Guvernului.

