PSD a depus la Parlament două proiecte de lege prin care se elimină obligativitatea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru mai multe categorii de persoane, printre care mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului.

Actele normative urmăresc corectarea unor măsuri prevăzute în primul pachet de măsuri fiscale, pentru care executivul și-a angajat răspunderea în legislativ.

Prima inițiativă se referă la excepția mamelor aflate în concediu de creștere a copilului de la plata contribuției pentru sănătate, spunea senatorul PSD Victoria Stoiciu.

Victoria Stoiciu: 30% din mamele aflate în concediu de creștere a copilului au o indemnizație în jur de 1.600 de lei. Este o sumă foarte mică, din care știu că domnul Bolojan a spus că e puțin 10%, 160 de lei. Este puțin dacă ai un salariu de 5.000, de 6.000 de lei. Dacă ai 1.600, 160 de lei este foarte mult, e echivalentul a aproximativ 150 de scutece pentru bebeluși.

Al doilea proiect legislativ ar urma să elimine contribuția de 10% în cazul veteranilor și văduvelor de război, a precizat deputatul social-democrat Marius Budăi.

Marius Budăi: Mi se pare nedrept ca 411 veterani de război și șapte văduve de veterani de război să mai plătească această contribuție. Este un proiect de act normativ care vine să repare ceea ce noi, PSD, am solicitat în cadrul coaliției, atât la pachetul 1, cât și la pachetul 2 de măsuri.

Fostul ministru al muncii a anunțat inclusiv o propunere a PSD, pentru scutirea impozitului pentru maşină, casă sau teren în cazul persoanelor cu dizabilități.