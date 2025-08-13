Paris Saint Germain și Tottenham Hotspur vor fi mâine adversare pentru Supercupa Europei. Meciul se va desfășura la Udine, în Italia, cu începere de la ora 22:00.

Deținătoarea Ligii Campionilor, PSG, va fi fără mijlocașul portughez Joao Neves, suspendat, în timp ce portarul Gianluigi Donnarumma a fost scos din lot de antrenorul Luis Enrique. De partea cealaltă, stoperul câștigătoarei Europa League, Radu Drăgușin, este în continuare accidentat.

Paris Saint Germain a mai jucat pentru Supercupa Europei în 1996, atunci când a fost învinsă de Juventus, în timp ce Tottenham este la prima apariție.