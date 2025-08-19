Surse de nivel înalt din cadrul administrației Trump indică faptul că directoarea Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, examinează un dosar secret privind anularea alegerilor prezidențiale din România, în decembrie 2024. Potrivit surselor citate de presa americană, echipa lui Joe Biden ar fi fost ajutată de Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Luminița Odobescu pentru a răsturna votul prezidențial.

Realitatea PLUS i-a contactat pe cei trei pentru un punct de vedere, însă, deocamdată nu au răspuns. De altfel, liderul suveranist Călin Georgescu a declarat încă de luni că dosarul anulării alegerilor, pe care cel mai probabil le-ar fi câștigat, „se află și pe masa serviciilor de informații americane, cu autorii clar identificați”.

Dosarul ar indica trei agenți de vârf ai lui Biden: Anthony Blinken, asistentul său, James O’Brien, și ambasadoarea SUA la București, Kathleen Kavalec, care ar fi colaborat strâns cu înalți oficiali români; fostul ministru de Externe Luminița Odobescu, fostul prim-ministru Marcel Ciolacu și fostul președinte Klaus Iohannis. Scopul urmărir a fost acela de a anula votul popular expirmat la alegerile prezidențiale din România sub pretextul „ingerinței Rusiei”, arată publicația thegatewaypundit.com,

Este același plan de acțiune folosit de establishmentul globalist și antiamerican împotriva președintelui Trump în 2016, mai scrie thegatewaypundit.com.

În context, este amintită și declarația lideruluui svernaist Călin Georgescu, făcută luni în fața Secției de Poliție, unde s-a prezentat potrivit obligațiilor privind controlul judiciar.

„După cum ați văzut, curajosul director al DNI, Tulsi Gabbard, i-a demascat pe toți cei care au fabricat dosarul interferenței Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016, unde președintele Trump a câștigat corect. Vă garantez că dosarul anulării alegerilor din România se află și pe masa serviciilor de informații americane, cu autorii clari identificați, foști oficiali de rang înalt din administrația Biden, precum și instrumentele lor de la București.”