În exclusivitate pentru Realitatea Plus, Daniel Baciu, șeful Casei de Pensii, a explicat cum se modifică pensiile românilor, potrivit noii legi. Șeful Casei de Pensii a dat mai multe exemple privind aplicarea punctelor de stabilitate, noile instrumente pe care Casa de Pensii le-a introdus și care au stârnit nedumeriri printre vârstnici. Aceste puncte se calculează după stagiul de cotizare contributiv de peste 25 de ani.

Daniel Baciu susține că noua formulă de calcul va aduce un echilibru în sistemul public de pensii, iar după marea recalculare vor fi pensionari care vor face un salt spectaculos, de la 1.200 la 2.000 de lei, de exemplu.

„Aici avem 29 de ani stagiu de cotizare. Avem acest număr de puncte calculate efectiv pe contributivitate, avem pensia în plată în prezent de 2069 de lei. I se dau acele puncte de stabilitate…. cât și pentru luni și pentru zile. Rezultând o pensie dacă adăugăm aceste puncte de stabilitate la pensia în plată care este de 2069 de lei în prezent, rezultând o pensie de 2565. Avem o creștere de aproape 500 de lei în plus la pensie. Aici este un stagiu de cotizare mai mic și creșterea este mai mică. Cu cât am muncit mai mult și implicit am contribuit mai mult, cu atât punctele acestea de stabilitate fac diferența și oamenii primesc în plus la pensie mai mult”, a spus Daniel Baciu, la Realitatea PLUS.