Loteria Română anunță reporturi importante la jocurile de duminică, cel mai mare fiind înregistrat la Loto 6/49, categoria I, unde premiul depășește 37,05 milioane de lei (peste 7,28 milioane de euro).

La Joker, la prima categorie, reportul ajunge la peste 33,99 milioane de lei (aproximativ 6,68 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 1,06 milioane de lei (peste 210.400 de euro).

Și celelalte jocuri pun la bătaie sume considerabile: la Noroc reportul cumulat este de peste 2,91 milioane de lei (peste 574.300 de euro), la Noroc Plus – peste 156.400 de lei (peste 30.700 de euro), iar la Loto 5/40 reporturile ajung la peste 233.100 de lei la categoria I și peste 98.100 de lei la categoria a II-a. La Super Noroc, jucătorii pot câștiga un report cumulat de peste 224.500 de lei (aproximativ 45.800 de euro).

La extragerile loto de joi, Loteria Română a acordat 23.599 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.