România (locul 21 mondial) va disputa trei meciuri test World Rugby în luna noiembrie, cu SUA (15 mondial), Canada (24) și Uruguay (19), toate adversarele fiind calificate la Cupa Mondială de Rugby din Australia, din 2027.

Partidele vor avea loc pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, de la ora 17:00. Biletele pentru aceste partide se vor pune în vânzare zilele următoare, pe bilete.ro.

Stejarii vor deschide seria meciurilor test împotriva Arțarilor (Canada), pe 8 noiembrie, după care va urma, pe 15 noiembrie, partida cu Statele Unite ale Americii și pe 22 noiembrie, jocul cu Uruguay.

World Rugby a trimis la București două echipe care au jucat aici și în toamna anului trecut. România a învins Canada, scor 18-13 și a pierdut cu Uruguay, 21-23.

“Este o toamnă plină de rugby, care începe cu meciurile Lupilor în Super Cup și continuă cu partidele echipei naționale. Așa cum ne-am obișnuit suporterii, luna noiembrie înseamnă întâlnirea cu Stejarii, în casa rugby-ului, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf. Ne așteaptă trei meciuri dificile, toți adversarii noștri sunt calificați, la fel ca noi, la Cupa Mondială de Rugby, și pentru toți este o oportunitate de a pregăti competiția din Australia. Sunt partide importante și ne dorim ca suporterii să vină în număr cât mai mare la stadion, Stejarii au nevoie de susținerea fanilor, a punctat Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby.

România, SUA, Canada și Uruguay își vor afla adversarele din turneul final al Cupei Mondiale din Australia 2027 în data de 3 decembrie, atunci când va avea loc tragerea la sorți a grupelor.

Va fi primul turneu final cu 24 de echipe, după ce a reunit 20 de formații începând cu ediția din 1999. În optimile de finală se vor califica primele două clasate din fiecare grupă, precum și cele mai bune patru echipe de pe locul al treilea.