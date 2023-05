Șase medalii de aur și una de bronz au obținut sportivii Recorder Athletes la finalele Campionatului Naţional de Karate IKU pentru categoriile de vârstă minicadeți, cadeți, juniori 1-2, tineret, seniori și veterani care au avut loc sâmbătă la Oradea.

În concurs au fost înscrise peste 30 de cluburi, cu un total de 375 de sportivi. Întrecerile s-au desfășurat atât la probele de individual, cât și la cele de echipe, la kata și kumite.

Rezultate:

Bârsan Alexandru- aur kumite

Gheorghies Antonio- aur kumite

Trifan Dragos-aur kumite

Pavel Eric-aur kumite

Anisii Rebeca-aur kumite chipe

Mancas Ilinca-aur kumite echipe

Onu Amalia-bronz kumite

”În calitate de antrenor al echipei Recorder Athletes, doresc să transmit un mesaj de mândrie și recunoștință față de sportivii noștri care au participat la Campionatul Național de Karate desfășurat la Oradea.

Cu o echipă formată din 7 sportivi excepționali, am concurat într-un mediu extrem de competitiv și ne-am demonstrat valoarea cu rezultate remarcabile. Sunt bucuros să anunț că am adus acasă nu mai puțin de 6 medalii de aur și o medalie de bronz.

Aceste rezultate strălucitoare reflectă munca grea, dedicarea și disciplina de care au dat dovadă sportivii noștri în pregătirea pentru acest campionat. Sunt mândru să fiu antrenorul lor și să văd cum pasiunea și determinarea lor îi conduc spre succes.

Vreau sa multumesc si sponsorilor nostri care ne-au ajutat cu aceasta deplasare. Domnul Razvan Afemei, reprezentat al firmei Quad Still Paint si domnul Mnesciuc Petru, reprezentat al firmei Petru Grani”, a declarat Bogdan Barcan, antrenor Recorder Athletes.

Sursa: Realitatea de Neamt