Atacuri dure au fost lansate de la tribuna Parlamentului împotriva partidelor aflate la guvernare. George Simion a acuzat liderii coaliției că se întâlnesc în fiecare săptămână fără să ia nicio decizie în interesul românilor.

Liderul AUR a criticat și modul în care sunt gestionate problemele țării, susținând că facturile au explodat din cauza măsurilor luate de actualii guvernanți.

George Simion: „Opriți toate proiectele de dezvoltare a României!”

El a făcut referire și la alte state europene, subliniind că: „Nu cred că statul de drept este afectat, nici în Spania, nici în Polonia unde nu există Curte Constituțională.”

În același discurs, George Simion a atacat opoziția și foștii primari, acuzându-i că vin „să se poarte ca niște stăpâni”. „Noi nu avem stăpâni în afară de Dumnezeu”, a declarat liderul AUR.

Totodată, acesta a criticat și influența externă, afirmând că „dacă vă închinați la Macron sau la francezi este treaba dumneavoastră, dar excede cadrul discuției”.

Simion a încheiat atacul cu un mesaj dur la adresa coaliției: „Puteți să opriți toate proiectele de dezvoltare a României, precum hidrocentralele… Puteți să țineți țara într-un blocaj și nu reușiți să decideți nimic. Și o să fiți taxați pentru prostia dumneavoastră.”