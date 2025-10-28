După valul de atacuri din spațiul public, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan stau azi față în față la ședința Coaliției. Întâlnirea va avea loc la ora 14:00 și se anunță a fi una cu tensiuni fără precedent, în condițiile în care liderul PSD insistă pe ideea formării unui grup de lucru pentru pensiile speciale ale magistraților. La ședința precedentă, Grindeanu a părăsit sala pentru că premierul Bolojan nu a fost de acord cu propunerea lui.

După incidentul de săptămâna trecută, cei doi lideri și-au transmis în spațiul public mesaje tot mai tranșante, Ilie Bolojan ajungând să-l îndemne pe Sorin Grindeanu să formeze o alianță cu AUR în Parlament și să voteze în favoarea unei moțiuni de cenzură, dacă nu-l conving măsurile pe care Guvernul are de gând să le ia acasă.

Mărul discordiei între PSD și PNL îl reprezintă măsurile de austeritate și valul de concedieri din primării.

Totodată, înainte de întâlnirea cu Bolojan, social-democrații vor avea la ora 12 o ședință în care vor valida candidatura lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei, dar și numirea acestuia la șefia PSD București, după retragerea Gabrielei Firea.