Coaliția se clatină din nou din cauza proiectelor controversate pregătite de Guvern! Primarii se revoltă după ce documentul discutat în primă lectură prevede suspendarea mai multor proiecte finanțate cu fonduri europene, iar social democrații resping noile măsuri și susțin că nu au fost discutate în coaliției. PSD se reunește astăzi în ședință de urgență și va decide amendamentele pe care le va propune.

Partidul Social Democrat a transmis că nu este de acord cu forma ordonanței discutate în primă lectură la Palatul Victoria săptămâna trecută. Aceștia se reunesc astăzi într-o ședință importantă pentru a stabili care sunt amendamentele pe care le vor propune la acest proiect.

Vorbim de o ordonanță pregătită și pusă în transparență de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene care propune o reprioritizare a proiectelor finanțate cu fonduri europene, exact ca în cazul celor din programul din Anghel Saligny.

Primarii, în schimb, spuneau că nu sunt de acord cu acest lucru, având în vedere că sunt mai multe proiecte în desfășurare. Aceștia au precizat, totodată, că din momentul în care se semnează contractele și până când încep lucrările propriu-zis durează chiar și 2 ani, pentru că vorbim de o procedură birocratică și despre foarte multe avize care trebuie obținute de la statul român.

Pe de altă parte, social-democrații ar putea discuta în această ședință și despre anunțul premierului, care atrăgea atenția în presa străină că România este la un pas de incapacitate de plată.