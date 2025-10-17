Comandantul Spitalului Militar Central din Bucureşti, generalul-maior Florentina Ioniţă-Radu, va fi cercetată sub control judiciar, cu o cauţiune de 1 milion de lei, potrivit unor surse judiciare. Singura femeie medic cu grad de general din România este vizată într-un dosar de corupție, fiind acuzată de către procurorii DNA că ar fi semnat documente „peste ministrul Apărării”, în baza cărora ar fi fost plătite sume consistente din bugetul Armatei.
Potrivit surselor citate de Agerpres, anchetatorii i-au impus şi interdicţia de a ocupa funcţia de manager al unităţii medicale.
Florentina Ioniţă este acuzată de DNA de abuz în serviciu şi complicitate la această infracţiune, precum şi de uzurparea funcţiei, într-un dosar legat de nereguli la plata drepturilor salariale către mai mulţi angajaţi ai spitalului implicaţi într-un proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile, prejudiciul fiind de peste 8 milioane de lei, au declarat sursele menţionate.
Acuzaţiile vin după ce DNA a efectuat joi 19 percheziţii în locaţii din Bucureşti şi judeţul Ilfov, inclusiv la Spitalul Militar Central.