Comandantul Spitalului Militar Central din Bucureşti, generalul-maior Florentina Ioniţă-Radu, va fi cercetată sub control judiciar, cu o cauţiune de 1 milion de lei, potrivit unor surse judiciare. Singura femeie medic cu grad de general din România este vizată într-un dosar de corupție, fiind acuzată de către procurorii DNA că ar fi semnat documente „peste ministrul Apărării”, în baza cărora ar fi fost plătite sume consistente din bugetul Armatei.

Potrivit surselor citate de Agerpres, anchetatorii i-au impus şi interdicţia de a ocupa funcţia de manager al unităţii medicale.

 
Acuzaţiile vin după ce DNA a efectuat joi 19 percheziţii în locaţii din Bucureşti şi judeţul Ilfov, inclusiv la Spitalul Militar Central.

