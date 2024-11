Acuzații fără precedent la mai puțin de două săptămâni de alegeri. George Simion îi cere lui Nicolae Ciucă să ofere detalii cu privire la întâlnirea pe care a avut-o în 2015 cu Igor Gorgan. Acuzațiile liderului AUR vin în contextul în care fostul șef al Armatei Republicii Moldova, Igor Gorgan, cel cu care s-a văzut Nicolae Ciucă în 2015, a fost pus sub învinuire pentru spionaj în favoarea GRU.

„Ceilalți candidați să iasă și să spună, să fie bărbați, să spună cine l-a pus pe domnul Geoană acolo la NATO? Ce interese a slujit el la NATO? Eu față de domnul Geoană nu am fost niciodată în Rusia. Să spună domnul Nicolae Ciucă, pentru că în cazul lui există poze, de ce s-a văzut cu un spion al statului rus în 2015. Domnul Gorgan, cred că-l cheamă. Mie nu mi-e rușine. Știu ce-am făcut. Știu când am fost la Cernăuți. Știu când am fost la Chișinău. Știu când am fost la Fălciu. Știu de ce în anul centenarului, când s-au făcut 100 de ani de la Marea Unire, m-am luptat ca pe cale pașnică să reîntregim Moldova. Și știu și de ce zic celor de la Chișinău că nu-i frumos să vii în România și să ceri pașaport românesc și tu să înjuri țara noastră. După cum nu e normal să finanțăm guvernul de la Chișinău, guvernul de la Kiev, cerealele altora și să prioritizăm cerealele altora și interesele altora în fața intereselor României. Dacă vreți să fie bine, trebuie să înțelegeți că Moldova aia nu e a voastră. Moldova trebuie să fie una singură după cum și țara și România trebuie să fie una singură. Iar râul Prut trebuie să redevină un râu intern al națiunii române”, a declarat George Simion, în cadrul unui eveniment organizat în județul Vaslui.

