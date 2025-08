Statul Paralel e disperat și face tot posibilul să oprească valul suveranist. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, Călin Georgescu este chemat, astazi, la Parchet și va fi pus sub învinuire, asta după ce a fost în zona calamitată și i-a ajutat pe românii sinistrați. Membrii AUR sunt însă alături de candidatul interzis și vor merge să-l susțină.

Potrivit informațiilor noastre, luni Călin Georgecu va fi chemat la Parchetul General, va ajunge acolo si, din informatiile noastre, i se va spune faptul ca va fi schimbata incadrarea din suspect in inculpat in dosarul in care este anchetat Horatiu Potra.

„Este clar ca cei de la guvern nu s-au dus acolo, presedintele nu s-a dus. a zis doar daca este cazul sau nu. Bolojan nici atat nu s-a obosit. S-a dus ministra Mediului cu lavaliera – nu cumva sa se murdareasca pe pantofiorii. Asta ii deranjeaza ca s-a dus Calin Georgescu cu cizmele de cauciuc si a pus mana pe lopata”, a declarat Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”.

Apar între timp si dezvăluiri șocante despre jocurile făcute de televiziunea fugarului Sebastian Ghiță. După ce în turul doi al alegerilor prezidențiale postul l-a denigrat pe Călin Georgescu pentru a-l ridica pe Ponta în sondaje, acum se cațără pe imaginea liderului suveraniștilor care a căpătat încrederea românilor. Acum se fac noi jocuri murdare pentru a-l pune pe fostul candidat care se dădea drept suveranist anti-sistem, Victor Ponta, din nou la butoane.

Tot Victor Ciutacu a lansat o serie de atacuri fără precedent la adresa lui Călin Georgescu în cadrul emisiunilor sale chiar înainte ca acesta să candideze pentru a doua oară.

Jocurile mârșave au început încă din campania electorală, cand televizunea fugarului a vrut să-l facă pe Călin Georgescu să se retragă în favoarea lui Ponta.