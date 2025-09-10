Dosarul de corupție de la ELCEN include ample stenograme ale convorbirilor interceptate între cei doi directori ai companiei energetice de stat și diverse alte persoane, printre care și un controversat om de afaceri cu simpatii proruse. Din aceste înregistrări reiese clar modul în care directorul susținut de Sebastian Burduja își negocia influența decizională în schimbul unor sume impresionante.
Într-un schimb de replici ușor confuz, din cauza pasajelor neinteligibile, cei doi invocă „implicațiile politice” ale lui Crețu.
ANGHEL NICOLAE : …altele ar fi rezultatele. Pe de o parte! Și doi, ca să ai marfa, trebuie relații! Implicați prin ăstea, p-aici! Noi ce-avem?! Andrei care…
SLIVINSCHI VICTOR: E Claudiu…
ANGHEL NICOLAE: Claudiu, da`… în politică, în …(n.l. neinteligibil)…
SLIVINSCHI VICTOR: El o fost anu` trecut, sau anu` ăsta, iarna, o fost cu Crețu la…În Franța, la Courchevel. …(n.l. neinteligibil)… Stratan ăsta, știi? L-o luat pe Claudiu și dus acolo la Courchevel…la schi. Bine, noi avem cu ăsta relația…el, el acuma o câștigat cam, cam toate cele trei licitații pe consultanță la Elcen. Ciga Energy…și Carmencita mi-o zis că ea coordonează proiectele astea.
Într-un alt pasaj, directorul comercial al ELCEN și avocatul lui Slivinschi discută despre cum ar trebui să fie formulat caietul de sarcini, aparent pentru a nu stârni suspiciuni din partea DNA.
ZAMFIROI CRISTIAN ANDREI CORNEL: Problema mea e că dacă voi faceți chestia asta, sigur vă, va ajunge și pe la DNA, pe la SRI, pe la nu știu ce…și atuncea o să fie luați la întrebări! Și cine? Aaa, păi Zamfiroi cu…ai lui! Cine o făcut caiet de sarcini? Prima întrebare, cine o scris caiet de sarcini?
ANGHEL NICOLAE: Cine a fă…
ZAMFIROI CRISTIAN ANDREI CORNEL: O venit Zamfiroi cu el…pe stick!
În documentul citat se arată că un denunţător a formulat o plângere penală împotriva fraţilor Slivinschi din Republica Moldova, patronii de la Turbopower Energy.
