Realitatea de Neamt - Știri de Ultimă Oră
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Inundații devastatoare în Prahova. Zeci de familii, izolate după ce puhoaiele au rupt drumurile de acces – VIDEO EXCLUSIV
Situație dramatică în comuna prahoveană Cerașu, județul Prahova, după ce viiturile au rupt mai multe drumuri și au izolat sute de oameni. Oamenii sunt disperați, iar autoritățile caută soluții pentru a-i ajuta pe cei afectați. Jurnaliștii Realitatea Plus, Mădălina Ignat și Robert Fecioru, au ajuns în zona sinistrată și au transmis în direct imaginile dezastrului.
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