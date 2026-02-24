Realitatea de Neamt - Știri de Ultimă Oră

Situație dramatică în comuna prahoveană Cerașu, județul Prahova, după ce viiturile au rupt mai multe drumuri și au izolat sute de oameni. Oamenii sunt disperați, iar autoritățile caută soluții pentru a-i ajuta pe cei afectați. Jurnaliștii Realitatea Plus, Mădălina Ignat și Robert Fecioru, au ajuns în zona sinistrată și au transmis în direct imaginile dezastrului.