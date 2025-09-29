Se extind protestele. Oamenii nu mai fac față cu scumpirile și continuă să își strige nemulțumirile în stradă. De data aceasta studenții încep anul universitar în stradă. Astăzi se vor strânge în fața Palatului Victoria și cer să discute cu premierul Bolojan. Proteste vor fi în centrele universitare din toată țara.

„Ne confruntăm cu 40% tăieri ale fondului de burse și alte beneficii sociale, tăieri la tot ce înseamnă transportul în comun. Asta se va traduce, pe lângă cheltuielile majorate de la 1 august, cu un trai mult mai greu al studenților.

Am încercat să intrăm în contact, alături de decidenți fie de la Ministerul Educației, fie de la Guvern, dar am avut doar rol de pură informare. Nu am fost și aduși pentru consultări.

Cu siguranță vor mai urma proteste, dacă și în urma acțiunii de mâine nu vom avea undă verde din partea guvernanților pentru o posibilă comunicare, un dialog”, a declarat Laurențiu Dincă, vicepreședintele Uniunii Studenților din România.

Sursa: Newsinn