Rezerva Federală (Fed) a decis, miercuri, să reducă dobânda de referință cu 0,25%.

Indicatorul coboară într-un interval cuprins între 4,0% și 4,25%.

În ciuda presiunilor exercitate de președintele Donald Trump, conducerea Băncii Centrale americane a amânat anterior o asemenea hotărâre pentru a analiza efectele tarifelor impuse importurilor asupra inflației, care a crescut până la 3 procente.

Într-un comunicat, oficialii Fed au precizat că se așteaptă la încă două reduceri de câte un sfert de punct până la finele anului.

La votul pentru această primă scădere a dobânzii de referință, doar un oficial al Fed a susținut o tăiere mai mare.

Potrivit BBC, Stephen Miran s-a alăturat recent consiliului guvernatorilor și este văzut ca apropiat al liderului de la Casa Albă.

Președintele Donald Trump l-a criticat pe șeful Fed, Jerome Powell, pentru că nu a intervenit mai rapid asupra dobânzii, calificându-l drept „prostănac”.

Însă conducerea Fed a fost prudentă în privința acestei mișcări deoarece ar putea accelera inflația, care a crescut în august în cel mai rapid ritm de la începutul anului.

În conferința de presă, Jerome Powell a refuzat să răspundă întrebărilor despre presiunile politice exercitate asuora instituției pe care o conduce. În schimb, s-a limitat să spună că deciziile Fed vor vorbi de la sine în ceea ce privește acest aspect.

Deși inflația rămâne ușor peste ținta Fed de 2%, datele arată că angajările s-au temperat în ultimele luni, iar rata șomajului a crescut în SUA.

Reducerea ratelor dobânzilor și diminuarea costului împrumuturilor sunt un instrument folosit de băncile centrale pentru a stimula piața forței de muncă.

Efectele unei rate a dobânzii mai mică pentru americani

Rata dobânzii a Fed influențează costurile pentru împrumuturi, inclusiv pentru ipoteci, sau alte datorii, precum soldurile de pe cardurile de credit sau creditele auto.

Totuși, această reducere nu înseamnă că toate datoriile devin mai ieftine, atrage atenția BBC. Ipotecile cu dobândă fixă, de exemplu, nu se vor modifica. Alte împrumuturi pot fi „blocate” la o anumită rată.

Persoanele cu ipoteci cu rată variabilă ar putea începe să plătească mai puțin. La fel, cei care caută împrumuturi noi pot găsi acum oferte mai avantajoase. Totuși, poate fi nevoie de mai mult decât o tăiere de 0,25 puncte procentuale ca aceste schimbări să se simtă cu adevărat.

Persoanele care au economii care produc dobândă vor să câștiga, cel mai probabil, mai puțin.