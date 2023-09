„Un leu pentru Ateneu” s-a transformat într-un leu pentru Tarom. Angajații companiei naționate de transport aerian vor să slaveze firma de la faliment cu ajutorul donațiilor publice. Asta deși, susțin persoane apropiate de companie, Comisia Europeană are pregătit un ajutor de restructurare de 70 de milioane de euro, sumă pe care absolut nimeni din România nu s-a sinchisit s-o ia de la europeni.

Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel consideră că absolut toate partidele care s-au perindat pe la putere în ultimii 33 de ani sunt vinovate pentru situația deplorabilă în care a ajuns transportatorul aerian național Tarom.

„Nu știu ce succes va avea această campanie a sindicatului Tarom. Cert este că, la nivelul anului 1964, atunci când s-a înființat Tarom, compania avea 27 de curse externe, acum mai are doar 19 destinații în afara țării. Este căpușată, a fost violată în grup de toate partidele aflate la putere. A ajuns mai rău decât companiile low cost. Tarom a pierdut multe zboruri în China și SUA. Grindeanu nu are timp să se ocupe de Tarom, are alte priorități. Îi întreabă cineva pe Grindeanu și ai lui din Transporturi despre criza Tarom?”, a declarat Anca Alexandrescu.

Marius Popescu, fost purtător de cuvânt al Tarom, acuză faptul că, deși Comisia Europeană are de trei ani pregătiți 70 de milioane de euro pentru restructurarea Tarom, nimeni din România nu a întreprins nimic pentru ca transportatorul aerian național să intre în posesia acestor bani.

„Sindicatul Tarom, care are peste 50% din cei 1.200 de angajați, au hotărât această colectă pentru companie. Am discutat cu domnul Pascu, președintele sindicatului și mi-a spus că altă variantă nu există. Se încearcă salvarea acestui brand național. Cei care ne conduc spun că ar trebui să mulțumim că încă mai avem companie de transport aerian național, că alții nu mai au. Croația, Finlanda Polonia, Franța, Germania, au companii aeriene naționale. Guvernul din Serbia au intrat într-un parteneriat cu Etihad, iar Air Serbia merge excelent. Pierderea Tarom a fost redusă și de pe urma disponibilizărilor. Nivelul de prostie care există la cei care ne conduc este mare. Există foarte mulți angajați unși acolo, agățați pe acele funcții, ca ei să fie la butoanele Tarom. Sunt oameni acolo care nu fac diferența între avioanele companiei. Nu se vrea performanță. Ministrul pasează problema Tarom, nu-l interesează nimic. Tarom avea peste 40 de zboruri internaționale săptămânale, acum abia ajunge la 27. O companie românească privată a achiziționat a opta navă și se pregătesc să zboare la Boston, New York și Chicago. Deci, „se face loc” pentru alte companii. În 2020 s-a încercat accesarea unui ajutor de 70 de milioane de euro, iar noi încă negociem, dar nu am văzut acești bani. Acești bani nu sunt negociați de Tarom la Comisia Europeană. Încă nu s-au luat banii de la Comisia Europeană. Planul de restructurare a fost făcut de altcineva, de o companie din BIG4. Practic, o companie a statului român îi este frică de proprietarul ei, adică statul, care nici nu se sinchisește să aibă grijă de Tarom”, a declarat Marius Popescu.