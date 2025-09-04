Guvernul continuă și în 2025 programul de sprijin pentru românii cu venituri reduse, prin acordarea tichetelor de energie – o subvenție menită să acopere parțial costurile cu electricitatea. Valoarea ajutorului este de 50 de lei pe lună, iar cererea poate fi depusă atât online, cât și fizic, la primărie sau la oficiile poștale.

Cine poate primi tichetele de energie

Potrivit OUG 35/2025, beneficiază de sprijin:

persoanele singure cu venit net lunar sub 1.940 lei;

familiile unde venitul net pe membru nu depășește 1.784 lei.

Ajutorul este destinat exclusiv plății facturilor la energie electrică. Autoritățile atrag atenția că orice neconcordanță în declarații poate duce la retragerea sprijinului.

Depunerea cererii online – pașii necesari

Pentru a simplifica procesul, Ministerul Muncii a creat platforma epids.mmuncii.ro, unde cererile se depun digital. Procedura este următoarea:

Accesezi platforma și introduci adresa de e-mail.

Confirmi autentificarea prin linkul primit pe e-mail.

Selectezi „Cerere nouă” și alegi dacă soliciți ajutor pentru tine sau altă persoană.

Completezi datele personale și informațiile despre gospodărie.

Introduci codul POD și codul de client de pe factura de energie.

Declari pe propria răspundere corectitudinea datelor.

Alegi modalitatea de primire a tichetului: electronic sau prin poștă.

Salvezi și trimiți cererea.

După depunere, solicitarea este analizată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Statusul se poate verifica direct în contul creat pe platformă.

Alternativa pentru cei fără internet

Persoanele care nu au acces la mediul digital pot depune cererea tipizată la primărie sau la oficiile poștale. Procedura este similară, însă autoritățile recomandă varianta online, pentru rapiditate și pentru a reduce riscul de erori.

Ce trebuie să ai pregătit

Pentru a evita întârzierile, solicitanții ar trebui să pregătească:

facturile recente la energie;

actele de identitate ale membrilor familiei;

o adresă de e-mail validă (pentru depunerea online).

Respectarea termenului-limită este esențială – depunerea după această dată poate duce la pierderea dreptului la ajutor.

Tichetele de energie din 2025 rămân un sprijin punctual, destinat gospodăriilor vulnerabile, într-un context în care facturile la electricitate continuă să apese greu pe bugetele familiale. Prin digitalizarea procesului, autoritățile își propun să ofere acces mai rapid și mai transparent la acest tip de ajutor social.