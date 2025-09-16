Un accident cumplit a avut loc marți după-amiază în localitatea Brusturi, județul Neamț. Un băiețel de doar 6 ani, care mergea cu bicicleta pe câmp, a intrat brusc pe șosea și a fost lovit de o mașină condusă de un tânăr de 19 ani.

Impactul a fost devastator, iar copilul nu a mai putut fi salvat. Polițiștii au ajuns rapid la fața locului și au confirmat decesul minorului.

Șoferul a sunat la 112 imediat după producerea accidentului. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.

Sursa: Newsinn