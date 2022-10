Cei care își vor rezerva seara de duminică, 16 octombrie, pentru muzică clasică, și vor fi de la ora 17:00, la Sala Consiliului Județean din Piatra Neamț, vor avea şansa de a participa la un concert unic, inclus în Turneul naţional Clasic la puterea a treia – Violoncellissimo 2022, intitulat anul acesta Euforica. După Sinaia, Oradea, Arad, Sibiu și București, Violoncellissimo ajunge în zona de nord a țării, la Piatra Neamț.

”Batem țara în lung și-n lat pentru a duce muzica noastră în casele tuturor românilor. Ne-ar plăcea ca cei la care nu am ajuns, să audă de noi de la cei cărora le-am cântat deja și să ne cheme la ei anul următor. Ne place mult ce facem și ne-am propus să transformăm violoncelul într-un instrument pe care publicul să vrea să îl asculte și să îl vadă pe scenă. Am vrea, ca atunci când călătorii văd în tren 10, 12 tineri cu câte o cutie de fibră de sticlă în spate, să știe că suntem noi, ansamblul Violoncellissimo.” spune violoncelistul şi profesorul Marin Cazacu, liderul ansamblului care ajunge anul acesta în turneu în 10 orașe din țară şi la Chişinău.

Turneul național Violoncellissimo 2022 a ajuns deja la jumătate. Publicul din orașele țării cunoaşte prin acest turneu toate mijloacele de exprimare ale violoncelului, descoperă frumuseţea muzicii şi pasiunea artiștilor pentru această profesie. Violoncelistii ansamblului, împreună cu profesorul și mentorul lor, Marin Cazacu, îi așteaptă pe melomani cu piese de pe coloane sonore ale mai multor filme celebre, cu valsuri, marșuri și cu lucrări de Beethoven și Mozart în variantă rock. După concertul de la Piatra Neamț de duminică, 16 octombrie, artiștii vor cânta a doua zi peste graniță, la Chișinău. Vor urma întâlniri cu publicul de la Bistriţa, Cluj Napoca, Deva şi Ploieşti.

ITINERAR

10 septembrie – avanpremieră – Sinaia – Parcul Dimitrie Ghica (în „Sinaia Forever”)

30 septembrie – deschiderea oficială – Oradea – Sala Filarmonicii

1 octombrie – Arad, Palatul Culturii

5 octombrie – Sibiu, Sala Thalia

9 octombrie – București, Ateneul Român

16 octombrie – Piatra Neamţ, Sala Consiliului Judeţean

17 octombrie – Chișinău, Sala cu Orgă

20 octombrie – Bistriţa, Palatul Culturii

21 octombrie – Cluj-Napoca, Opera Maghiară de Stat

22 octombrie – Deva, Centrul Cultural Drăgan Muntean

23 octombrie – Ploieşti, Sala Filarmonicii (în cadrul „Ploieşti Jazz festival”)

Violoncellissimo este unul dintre cele mai cunoscute ansambluri camerale românești, format la inițiativa violoncelistului Marin Cazacu, cu misiunea de a deschide noi drumuri pentru promovarea muzicii și a tinerelor talente din România.

Violoncellissimo a susținut primul turneu național în 2019, iar în anii următori și-a continuat povestea prin evenimente similare cu ecouri în toată țara.

În această perioadă, ansamblul a susținut concerte în cadrul unor importante evenimente culturale din România și străinătate: cel mai recent, la Marea Sală UNESCO Paris – aniversare 65 ani România la UNESCO în octombrie 2021, la Expo 2020 Dubai, în decembrie 2021, dar şi la Washington, Bruxelles, Luxemburg, Istanbul etc.

Marin Cazacu este directorul general al Filarmonicii George Enescu, profesor la Universitatea Națională de Muzică din București, iar în 1998 a fondat cvartetul Cellissimo, prezent pe scenele portugheze în 2013, la CCB (Lisabona) și Casa da Música (Porto). Maestrul Marin Cazacu a cântat alături de Ghennadi Rojdestvenski, Sergiu Comissiona, Horia Andreescu, Antoni Ros Marba, Vladimir Orlov, Radu Aldulescu, Jeremy Menuhin și alții. De asemenea, a avut multiple apariții solistice la festivaluri internaționale precum cele de la Berlin, Hong-Kong, Macao, München, Milano, Osaka, Seoul, Tokio.

PROGRAM MUZICAL:

G. Fr. Handel – Passacaglia

P.I. Ceaikovski – Aria lui Lensky

Astor Piazzolla – Oblivion și Libertango

Jacques Offenbach – Can Can

Johann Schrammel – Marș

Dimitri Şostakovici – Vals

*** – Suită folclorică românească

Radu Sinaci – Tribute to Mozart

Radu Sinaci – Beethoven Rocks…

Saint Saens / Radu Sinaci – Bacchanale

Sabin Pautza (arr.) – The Final Countdown

Mozart/Say – Alla Turca Jazz Rock

Parteneri culturali: Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română, Primăria Sinaia, Filarmonica din Oradea, Filarmonica din Arad, Filarmonica din Sibiu, Filarmonica „George Enescu” din Bucureşti, Filarmonica din Ploieşti, Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, Sala cu Orgă din Chişinău, Centrul Municipal pentru Cultură George Coșbuc din Bistriţa, Primăria Bistriţa, Opera Maghiară de stat din Cluj Napoca, Centrul cultural „Drăgan Muntean” din Deva, Primăria Deva, Fundația Prietenii muzicii – Serafim Antropov, Filarmonica din Ploiesti

Sursa: Realitatea de Neamt