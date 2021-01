Salvamont Neamț intervine în zona înaltă a Masivului Ceahlău, cu două echipe pentru evacuarea unui turist de 74 de ani cu probleme de sănătate.

”Din informatiile primite acesta a urcat singur in cursul zilei de ieri si a intrat in hipotermie la iesirea in golul alpin . Nu a sunat la 112 si a fost gasit initial de un grup de turisti care l-au ajutat sa ajunga la Cabana Dochia. In cursul noptii starea lui s-a inrautatit iar dimineata a sunat la 112. Echipa de interventie urca acum cu o autospeciala pe valea Paraului Martin pana la cota 1350 in Curmatura La Scaune urmand ca de acolo sa se deplasese pe jos . A fost ales un traseu mai lung dar care are zone mai putine cu placi de gheata. O a doua echipa suport va interveni in momentul cand incepe coborarea victimei. Daca totul decurge bine operatiunea va dura aproximativ cinci ore. Conditiile meteo fac imposibila interventia elicopterului”, informează Salvamont Neamț.

Sursa: Realitatea de Neamt