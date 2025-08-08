Un băiat de 13 ani din municipiul Roman a furat maşina tatălui său și a produs un accident rutier care s-a soldat cu pagube materiale, transmite, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Accidentul s-a produs în noaptea de joi spre vineri, iar poliţiştii au fost anunţaţi chiar de tatăl băiatului, menționează Agerpres.

Polițiștii, sesizați de tatăl copilului

„Poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că un autoturism a fost avariat de către un alt autoturism, în timp ce se afla parcat pe Aleea Liliacului, din municipiul Roman.

Ulterior, în jurul orei 23:00, un bărbat în vârstă de 50 de ani, din Roman, a apelat 112 şi a sesizat faptul că fiul său în vârstă de 13 ani i-ar fi sustras autoturismul, avariindu-l”, a declarat purtătoarea de cuvânt a IPJ Neamţ, Andreea Atomei.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui autoturism fără permis.

Sursa: Realitatea de Neamt