Un bărbat din municipiul Roman şi-a agresat şi ameninţat fosta concubină, acesta fiind reținut de polițiști după ce victima a făcut sesizare la 112, transmite, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

„În urma verificărilor efectuate de poliţişti a reieşit faptul că femeia ar fi fost lovită de către fostul concubin, un bărbat în vârstă de 51 de ani. Totodată, acesta i-ar fi adresat ameninţări pentru a-i crea o stare de temere”, a declarat purtătoarea de cuvânt a IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

Poliţiştii au întocmit formularul de evaluare a riscului, rezultatul fiind pozitiv, dar femeia s-a opus emiterii unui ordin de protecţie provizoriu. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţiile de violenţă în familie şi ameninţare, informează Agerpres.

Ultimul caz de femicid, produs în Neamț

În primele nouă luni ale anului 2025, poliţiştii din cadrul IPJ Neamţ au intervenit pentru soluţionarea a 3.758 cazuri de violenţă domestică.

Un ultim caz de femicid s-a produs în Neamţ în urmă cu o săptămână, atunci când o tânără în vârstă de 20 de ani, din Spiridoneşti, a fost înjunghiată mortal de fostul concubin. Şi mama victimei a fost înjunghiată şi este în stare gravă în spital.

Sursa: Realitatea de Neamt