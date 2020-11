Un român din Belgia oferă cazare pentru rudele doctorului erou din Piatra-Neamț.

” Rog pe cei din Piatra Neamț care ii cunoaste familia eroului de la Piatra Neamț și care a ales sa înfrunte pericolul punând mai mult pret pe viețile semenilor decât pe a lui , sa ii pună in contact cu mine in cazul in care au nevoie de cazare . Le pot pune un apartament la dispoziție cu 2 camere necondiționat pe toată durata șederii in Belgia . Deasemenea ii pot lua de la aeroport, ajuta cu traducerea și pune la dispoziție o mașina pentru a se putea deplasa . Apartamentul se afla la nici 2 Km de spitalul unde este internat . Pot fi contactat la numărul meu de telefon 0032/486946467 sau la nr de telefon 0032/472065052 Jora Cecilia”, este mesajul postat pe Facebook de Belmondo Maximilian Balasa.

Sursa: Realitatea de Neamt