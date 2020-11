Anca Alexandrescu: Este un demers pe care noi l-am pornit aici, la Realitatea Plus, de cateva luni, la “Culisele statului paralel” de a devoala tot ce s-a intâmplat în ultimiii 30 de ani. Feedback-ul pe care il am in ultimele zile ma face sa cred ca dezvaluirile noastre vor ajunge si inainte de 1989, pentru ca din relatarile pe care le primesc zilnic, cumva lucrurile se leaga, cumva ele s-au continuat. Este o poveste. Din ce am citit, și dumnevoastră povestiti niste lucruri care vin din trecut nu din trecutul apropiat, asa cum lasa unii sa se inteleaga ca statul parallel este de data recenta . As vrea sa incepem cu inceputul, sa inteleaga telespectatorii cine sunteti și de ce ati ajuns o persoană proscrisă, ca sa zic asa, pentru fostii șefi ai SRI, Florian Coldea si George Maior. Cati ani ati lucrat in SRI acum nu mai lucrati trebuie sa stie telespectatorii nostril acest lucru si nu pentru ca v-ati mai dorit dvs. ci pentru că dl. Coldea nu și-a mai dorit acest lucru.

Daniel Florea: Am lucrat in SRI din 2002 pana in 2014, cand mi s-a retras autorizatia de acces la documente clasificate pe niste motive necunoscute de mine. Ma lupt de 6 ani cu sistemul sau cu statul paralel pentru a afla ce a stat la originea acelei retrageri de autorizație de acces la documente clasificate. Este o moda (..) sunt foarte multi colegi din Ministerul de Interne, generali, oameni care dețineau funcții importante și cărora nu li se putea pune nimic în cârcă și atunci cea mai usoara chestie pentru a Ie sfârși cariera este să le retragă autorizația la documente clasificate pentru ca nu trebuie explicat

Anca Alexandrescu: Nu pot să nu vă întrerup si să va intreb despre cazul recent al domnului care era sef la documente clasificate la divizia SRI, un domn care nu avea studiile necesare si isi falsificase diploma de bacalaureat. Este o poveste care tine tot de aceasta increngatura a statului paralel? Adica niste baieti si-au pus acolo in functie niste oameni pe care puteau să-i controleze si care, la comandă, actionau pentru anumite persoane care deveneau incomode așa cum ați spus dvs, le retrageau dreptul la documente clasificate și ăsta era un motiv de degradare și de trecere în rezervă?

D.F: Este automata si trecerea in rezervă, practic nici n-ai cum sa contesti, ne luptam cu morile de vânt, eu practic nu stiu ce a stat la baza retragerii, e o suspiciune, nu exista o certitudine că am făcut ceva. Daca era sa fac ceva probabil si ceilalti care au trecut prin situatia mea sau au fost pusi in situatii similare daca faceam ceva ce era impotriva legii automat eram trimisi la parchet, da? Ori nu a fost asa ceva. Nici in cazul meu, nici ce am vazut la directia generala de informatii a Armatei. Ce faceti dvs trimitere este la acel domn care avea documentele falsificate de la lucrarea de diploma si practice tot ce a decurs in spate. E foarte simplu. Din punct de vedere ORNIS nu, pentru că din ce cunosc, e posibil sa ma insel, verificarile de la ORNIS le face SRI. Atunci putem trage o concluziem,ca acel om era verificat de cel de care era tinut de haturi. Si atunci ne aflam intr un cerc vicios. Oricum, mai este o chestie pe care eu am spus-o public de mai multe ori: la tot ce inseamna domeniul Justitie, autorizatii de acces la documente clasificate ar trebui sa dea Min.Justitiei, ori ne aflam in fata unui paradox. Avocatii sunt beneficiari ai unor autorizații de acces la documete clasificate, eliberate de ORNIS. Ori verificarile de a lua autorizația de acces la documete clasificate era normal sa le faca MJ, așa spune legea. Le face SRI, dar pe ce criterii nu știe nimeni?!

Anca Alexandrescu: De ce este o surpriză, domnule Florea, de vreme ce SRI, în ultimii 15-20 de ani, prin protocoalele pe care le-a semnat, a controlat absolut toate domeniile, însă inainte sa discutam despre protocoale vreau să va intreb, oare are legatura faptul ca vi s-a retras certificatul ORNIS cu iesirea dvs publica in care ati spus ca domnii Coldea si Maior au tinut in functie un fost colaborator al Securitatii, seful SRI Prahova și apoi Dâmbovița.

Daniel Florea: Are legătură si cu aceasta problem. Trebuie sa fac un scurt istoric ca sa inteleaga telespectatorii care nu ma cunosc. Eu am lucrat la SRI mai inainte in domeniul antiterorist PH, iar din 2010 am lucrat pe contrainformatii. În realitate mă ocupam de securitatea internă, adică mă ocupam de colegii mei de la SRI PH, în prima fază să nu vândă informatii, să nu fie agresati de alti parteneri straini sau cine stie ce spioni.

A.A: Sau sa nu aibe relatii preferentiale cu anumite personaje?

D.F: Asta era un domeniu prioritar. Adica noua ne cereau, dl.Coldea și dl, Maior în speță, dar il lasam pe Maior, pentru că vioara întâi in SRI, din punctul meu de vedere, era Coldea. El apărea videoconferinte, trtasa liniile de partid, ca să spun așa, el trasa liniile directoare, iar domnul Maior dacă apărea de ziua SRI, în martie sau încă odată, de Crăciun sau de Paște. Era suficient. Pe Coldea il intâlneam cel putin lunar in videoconferinte. Din 2010, asa cum am spus, m-am ocupat de securitatea interna de colegii de la prahova din 2011, cred am fost numit imputernicit la conducerea unui birou în cadrul acelei directii generale de securitate interna si mă ocupam de 5 judete: Prahova, Dâmbovita, Arges, Teleorman si Giurgiu. Pe acest front am cunoscut situatia operativa din cele 5 județe cee ce inseamna informatii despre agresiuni impotriva SRI si ce scriau jurnalistii despre SRI, pentru că era o preocupare normala să vadă dacă informațiile care apăreau in presa despre cadrele SRI erau corecte sau nu. Eu trebuia sa ma ocup să văd daca acei oameni care erau vizati de informatiile pe care le aduna si le raspundea presa sunt reale sau sunt tintele unor altor persoane din afară, cam asta era munca pe care o desfășuram la SRI. Din această postură avem totuși aveam si o radiografie a judetului Prahova, da?

Plecând de la comandantul de unitate pana la ultimul angajat care era femeia de serviciu, trebuia sa cunosc ce face fiecare. La Prahova erau undeva la 250-260 de persoane. Ei bine, stiam despre dl. colonel Marin Constantin, care in curand va fi certificat de către Înalta Curte de Casatie si Justitie, că a fost lucrator al Securitatii, ca organ de represiune politică, iar acest lucru l-am aflat de la fosti ofiteri de Securitate, adica cei care au lucrat pana in 1989 și au prins apoi si SRI, precum si de la oameni care au fost colaborartori ai domnului Marin Constantin din ambele directii, adica si inainte de 89 si după. Dl.Constantin a lucrat la serviciul special care din 1987 sau 1986 pana in 1989 s-a ocupat de interceptarea corespondentei, aceasta este clar o dovada de ingerinta in drepturile omului. Stim cu totii ca dreptul ca corespondenta este un drept fundamental.

A.A: Dar faptul ca dvs l-ati devoalat de ce l-a deranjat pe dl. Coldea, adică ce legătură exista intre Marin Constantin si Florian Coldea? In mod normal ar trebui sa aiba o relatie egala cu toti subordonatii sai. Avea o relatie speciala dl. Constantin cu dl. Coldea de a fost atât de deranjat de aceasta dezvaluire a dvs?

D.F: M-am chinuit in perioada asta, din 2010 în 2014, cand am fost trecut in rezervă, sa aflu efectiv care este relatia directa si n-am reusi, însa trebuie sa explic o particularitate: dl Coldea raspundea pana la sfârșitul anului 2013, în calitatea lui de prim adjunct, raspundea direct de Prahova.

A.A.: E ca la partide, sunt vicepresedinti care au in subordine mai multe judete ..

D.F: Exact, dl. Coldea răspundea de Prahova.

A.A.: Deci așa se explica și legătura lui Coldea cu Ghiță.

D.F: Se poate, eu cred ca legătura cu Sebi Ghita a fost facuta de către dl. Maior, asta e parerea mea, din discutiile pe care le-am purtat cu diferite personae, chiar cu dl Ghita, cu alții care nu stiau ce urmaresc Asta era munca pe care o desfasuram. Ghiță îi ducea profesori pentru pregatirea copiilor d-lui Maior si asta a fost una din bilele negre ale mele.

A.A.: Cum a ajuns Ghita sa-I duca profesori lui Maior?

D.F.: Nu glumesc deloc. Deci de la 2 licee, cred ca din Ploiesti, se duceau profesori cu masina, de catre angajatii dlui Ghita, la locuința dl. Maior, să faca pregatire la matametica, la diferite alte materii, probabil pe banii lui Ghita.

A.A.: De ce avea nevoie Maior de ajutorul lui Ghita? Ce legătură era intre ei?

D.F.: Nu stiu, arata o relatie de apropiere maximă, va dati seama

A.A. Acea relatie era creata prin intermediul relatiei de prietenie cu Victor Ponta și de rudenie..

D.F: De afinitate, ca sa zic asa..de faptul ca Maior era nașul lui ponta. Asta am reusit sa aflu. Dar eu cand am scris chestiile astea către Maior, desi nu stiu daca au ajuns la dânsul și nu au ramas la dl. Coldea. Și asta e important, eu in realitate eram subordonatul direct al domnului Maior al directorului dar nu ajungea la el, ci trecea prin Coldea, deci n-avea voie sa ne cunoasca.

A.A. Deci Coldea controla absolut tot, el avea puterea supremă, ca sa zic asa. Numai ce voia el trecea de domnia sa?

D.F: Cred ca existau anumiti sefi de unitati centrale care il sareau din schema când doreau pe Coldea si vorbeau direct cu Maior. Asta am inteles-o mai tarziu și când eram pe picior de a fi dat afara din SRI, așa mi-a explicat un sef de unitate, dar si din ce s-a intamplat ulterior. Deci existau unii care aveau o relatie de prietenie, asa cum vazut aici la dvs aici la emisiune si cum am vazut si in alte interviuri sau din mass media, in general existau si oameni politici care probabil ca aveau o relație de prietenie ce depășea granitele unei normalitati cu sefii de unitati. O avem pe “dna. Anaconda” (Elena Istode, fosta șefă a Diviziei C din SRI și a propiată a lui Cristian Rizea – N.R. Este un caz evident.