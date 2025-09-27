Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu Dinamo București, 2-2 (1-1), vineri seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 11-a a Superligii de fotbal.

Dinamo a marcat prima, prin Alexandru Musi (16), care a reluat în plasă mingea trimisă în bară de Stipe Perica, la centrarea lui Raul Opruț. Universitatea a egalat imediat, prin portughezul Samuel Teles (20), lansat în careu de Ștefan Baiaram.

Liderul a preluat conducerea imediat după pauză, prin fundașul croat Juraj Badelj (49), cu o lovitură de cap, la un corner executat de Alexandru Cicâldău. Dinamo a smuls egalul într-un final în care a avut superioritate numerică, marcând cu șansă prin Alexandru Mihai Pop (90), după ce mingea a fost respinsă de portarul Pavlo Isenko în Badelj.

În min. 65, Daniel Armstrong și Nicușor Bancu s-au lovit reciproc la un duel, însă numai craioveanul a fost eliminat, la sesizarea arbitrajului video.

Universitatea și-a creat câteva ozazii notabile până la eliminarea lui Bancu, însă Assad Al Hamlawi (30, 37) nu l-a putut învinge pe portarul Devis Epassy. Și Teles (52) a avut un șut reținut de portarul camerunez. În min. 61, Al Hamlawi a trecut pe lângă Epassy, dar mingea a ieșit pe lângă poartă.

În superioritate numerică, Dinamo a avut ocazii prin Armstrong (69, 79), Soro (87), Mamoudou Karamoko (90+2) și Adrian Caragea (90+5).

La meci au asistat 22.440 de spectatori.

Universitatea are o singură victorie în ultimele patru etape, două egaluri și un eșec.

Dinamo e neînvinsă de opt etape, în care are cinci victorii și trei egaluri.