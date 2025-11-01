Premierul Ungariei, Viktor Orban, reacționează dur după declarațiile critice ale lui Donald Tusk la adresa guvernului de la Budapesta. Liderul ungar susține că noul atac al premierului polonez ar fi o tentativă de a distrage atenția de la propriile probleme politice interne.

„Donald Tusk a lansat un alt atac împotriva Ungariei. O face pentru că are mari probleme acasă. Partidul său a pierdut alegerile prezidențiale, guvernul este instabil și dezavantajat în sondaje”, a scris Viktor Orban pe Facebook.

Liderul de la Budapesta l-a acuzat pe Tusk că „a făcut din Polonia un vasal al Bruxelles-ului” și că „politica sa de război este un eșec”, întrucât Ucraina ar rămâne fără sprijin financiar european, iar populația Poloniei s-ar fi săturat de conflict.

„Își urmărește adversarii politici acasă și atacă Ungaria doar ca să distragă atenția de la propriile eșecuri. Prietenia istorică maghiaro-poloneză merită mai mult de atât”, a adăugat premierul ungar.

Viktor Orban a încheiat mesajul afirmând că Ungaria va continua „calea păcii” și că poporul maghiar „nu vrea să fie vasalul Bruxelles-ului”.

