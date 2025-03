Ministerul român de Externe a modificat pe pagina sa de internet condițiile de călătorie în Statele Unite.

Aderarea României la Visa Waiver a fost suspendat pe o perioadă nedeterminată, a anunțat Guvernul de la Washington, motivând că este necesară o analiză a „respectării cerințelor stricte de securitate” care se impun în urma programului.

MAE îi avertizează pe românii care au programate călătorii în perioada următoare, inclusiv după data de 31 martie, să se adreseze ambasadelor americane din țările în care domiciliază, în vederea obținerii vizelor de intrare, ca și până acum.

Ministerul afirmă că autoritățile de la București rămân în strânsă coordonare cu cele americane, pentru a se asigura că programul Visa Waiver va fi implementat cât mai rapid, relatează Radio România Actualități.

Premierul Marcel Ciolacu s-a declarat convins că revizuirea includerii României în program este o măsură strict tehnică și speră să fie de scurtă durată.

Din opoziție, Alianța pentru Unirea Românilor a acuzat executivul de incompetență, iar Uniunea Salvați România a sugerat schimbarea ministrului de Externe.

Într-un mesaj publicat recent pe pagina de Facebook, Ambasada americană la București atrage atenția că „intrarea ilegală în Statele Unite nu este o opțiune”.

„Dacă vreți să intrați ilegal în America, nici să nu vă gândiți la asta. Dacă încercați să intrați ilegal, veți fi prinși, veți fi expulzați și nu vă veți mai întoarce niciodată”, se mai precizează în mesajul atribuit lui Kristi Noem, secretarul pentru Securitate Internă al SUA.

Momentul primirii României în programul Visa Waiver, prin care nu mai sunt necesare vize de călătorie, este în prezent reanalizat. Inițial, acesta era programat la 31 martie.

„România consideră Programul Visa Waiver ca fiind un parteneriat de securitate și avem convingerea că operaționalizarea acestuia va contribui la securitatea frontierelor și la combaterea migrației ilegale”, a transmis, săptămâna trecută, MAE.

Prin vocea vicepreședintelui american, administrația de la Washignton a criticat anularea alegerilor prezidențiale din România.

Potrivit lui JD Vance, nu poți avea valori democratice comune cu SUA dacă „anulezi alegerile pentru că nu-ți place rezultatul. Și asta s-a întâmplat în România! Nu ai valori comune dacă ți-e atât de frică de oamenii tăi, încât îi faci să tacă”.

Mesajul a fost repostat, în weekend, de Ambasada SUA pe contul de X.

Călătorii fără vize în SUA

Românii ar fi urmat să călătorească fără vize în Statele Unite pentru o perioadă de până la 90 de zile, în scop turistic sau de afaceri. Inițial, data stabilită pentru intrarea în programul Visa Waiver a fost 31 martie 2025.

Procesul de aderare a început în urmă cu 20 de ani, după semnarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii.

Recent, cotidianul american The New York Times relata că administrația președintelui Donald Trump analizează posibilitatea de a închide complet granițele SUA pentru cetățeni din 11 țări.

Pe așa-numita „listă roșie” se află Afganistan, Bhutan, Cuba, Iran, Libia, Coreea de Nord, Somalia, Sudan, Siria, Venezuela și Yemen.

Publicația a mai aflat că există și o „listă portocalie” de state, pentru care vizele ar fi drastic restricționate, și care include Belarus, Eritreea, Haiti, Laos, Myanmar, Pakistan, Rusia, Sierra Leone, Sudanul de Sud și Turkmenistan.

The New York Times a precizat că sursele sale oficiale au vorbit sub protecția anonimatului și au avertizat că lista a fost întocmită de Departamentul de Stat cu câteva săptămâni în urmă, fiind posibil să sufere modificări înainte de a ajunge la Casa Albă.