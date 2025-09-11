Astăzi, vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată în cea mai mare parte a țării și va rămâne călduroasă în regiunile sudice.

Cerul va avea înnorări temporar accentuate, exceptând ziua regiunile sudestice unde va fi variabil. Vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul Olteniei și nordul Moldovei, iar seara și noaptea local și în restul teritoriului. Pe suprafețe mici vor fi cantități de apă însemnate (15…25 l/mp) și izolat vor fi posibile căderi de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări pe parcursul zilei în vest, sud-vest și nord-est și pe alocuri în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar la munte de peste 60…80 km/h, dar și de scurtă durată și asociat averselor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 21 și 31 de grade, iar cele minime se vor situa între 11 și 21 de grade.

În București, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros și îndeosebi seara și noaptea vor fi averse moderate cantitativ (10…15 l/mp), posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 27…29 de grade, iar cea minimă de 16…17 grade.

Sursa: Newsinn