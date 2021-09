„Astazi avem o zi autentica de vara, cu temperaturi pentru iulie, in sudul tarii. Valorile termice vor atinge 32-33 de grade, 31 in Capitala. Incepand cu seara, asteptam instabilitate atmosferica accentuata in nord-vestul tarii. Vor cadea averse si vor fi descarcari electrice. Aceste manifestari de instabilitate se vor manifesta, vineri, in vestul, centrul si nordul tarii, unde temperaturile vor fi in scadere fata de astazi, vor fi ploi frecvente, cantitatile de apa vor atinge 15-25 l/mp izolat, izolat si peste 40 l. Vremea va deveni instabila, se vor produce vijelii și vor fi posibile caderi de grindina”, a spus meteorologul Mihai Hustiu, intr-o interventie la Realitatea PLUS.

„Vineri seara, ajung si in sud. In sud si sud-est, pana la finalul saptamanii, vremea se mentine calda. In weekend, vremea va fi in general frumoasa, cu temperaturi de peste 25 de grade, pana la 30, in Lunca Dunarii. In nord, temperaturile vor reveni la normalul pentru aceasta perioada”, a mai spus meteorologul.

Saptamana viitoare, si in sud se va racori, va fi usor mai rece in anumite zone ale tarii. Treptat, asteptam ploi la nivelul intregii tari.

„Maine, vremea va fi instabila in cea mai mare parte din tara, cu frecvente descarcari electice, vant si posibile caderi de grindina”, a mai spus Mihai Hustiu.

Sursa: Realitatea de Bucuresti