Purtătoare de cuvânt Karoline Leavitt a declarat că întâlnirea cu Putin este un exerciţiu de ascultare pentru Trump.

Casa Albă a clarificat că Zelenski nu este invitat în Alaska, după mai multe zile de speculaţii cu privire la posibila sa participare.

Purtătoare de cuvânt Karoline Leavitt a declarat că va fi o întâlnire unu la unu: Este un exerciţiu de ascultare pentru preşedintele Trump, la care va fi prezentă doar o parte implicată, pentru ca preşedintele să înţeleagă mai bine cum poate fi oprit acest război.

Donald Trump nu a exclus o viitoare întâlnire în trei, iar europenii insistă că un acord de pace durabil nu poate fi obţinut în absenţa Ucrainei şi că Rusiei nu i se poate permite să modifice cu forţa graniţele internaţionale.