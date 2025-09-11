Călin Georgescu află astăzi dacă rămâne sub măsura preventivă de control judiciar. Liderul suveraniștilor urmează să afle răspunsul magistraților de la Tribunalul București care vor analiza cererea de contestație depusă de avocații săi. Miercuri, Călin Georgescu a venit cu un nou atac extrem de la dur la adresa premierului Ilie Bolojan, în contextul situației extrem de tensionate din Franța, generată de măsurile de austeritate ale președintelui Emanuel Macron. Declarațiile au fost făcute la secția de poliție din Ilfov, unde a fost chemat pentru controlul judiciar. Candidatul interzis de sistem a făcut baie de mulțime.

„Așa cum v-am spus despre Macron s-a întâmplat: imperiul minciunii a primit un cutremur consistent.

Să nu uităm că același Macron l-a invitat pe Bolojan, care era pe vremea aceea președinte interimar, și care s-a dus ca o slugă ca să învețe cum se sărăcește o țară.

Eu vă spun că zidul Parisul a căzut. Va urma ca undă de șoc zidul Berlinului, care va cădea a doua oară – s-a constituit tot pe minciună. Va urma zidul Bruxelllesului și, ulterior, va urma zidul Bucureștiului. Și cu o undă așa mică se va duce – că e foarte ușor – va cădea zidul Chișinăului.

Când dreptate se vinde nedreptate devine lege. O clică de pseudoculți alogeni, continuatori ai Cominternului, stăpânesc prin fraudă și minciună țara pentru a o vinde intereselor străine.

Au transformat țara într-o colonie pentru a o face să fie un gulag al disperării. Asuprind săracii și disprețuind aproapele, au ajuns să taxeze copilul – inclusiv pe cel nenăscut, să fure de la mamele care dau viață, condamnând la neputință viitorul acestei națiuni”, a declarat miercuri Georgescu, după ce s-a prezentat la sediul IPJ pentru a semna controlul judiciar.