Carburanți 11 iulie: Benzină la 8,58 lei și motorină la 9,14 lei în cea mai ieftină benzinărie

Publicat 11 iul. 2026, 10:24 Actualizat 11 iul. 2026, 10:20 Sursă Realitatea.Net

Schimbare de trend pe piața carburanților din România: sâmbătă, 11 iulie 2026, prețurile la benzină și motorină au scăzut ușor. Corecția vine după o perioadă de două săptămâni de stabilitate relativă, în care tarifele practicate de marii retaileri au rămas constante.

Distribuie articolul