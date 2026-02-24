Realitatea de Neamt - Știri de Ultimă Oră

Doliu uriaș în lumea muzicii. Bonnie Tyler a murit, la vârsta de 75 de ani

Doliu uriaș în lumea muzicii. Bonnie Tyler a murit, la vârsta de 75 de ani

Social

Doliu uriaș în lumea muzicii, după anunțul morții lui Bonnie Tyler, la vârsta de 75 de ani. În primăvară, renumita cântăreață a suferit o serie de complicații după o operație de urgență în Portugalia.

Actualitate

Furtuni violente în România. ANM a emis COD PORTOCALIU și COD GALBEN pentru mai multe județe

Actualitate

Comisia Europeană, reacție după un an în dosarul vaccinurilor. Documentul‑bombă trimis către DNA

Economie

Lovitură dură pentru crescătorii de ovine! Fermele sunt în pragul falimentului după ce exporturile au fost blocate

Politica

România va găzdui unul dintre sediile noii Bănci pentru Apărare. Controverse legate de numirea lui Mircea Geoană în board-ul grupului

Actualitate

România, sub amenințarea furtunilor. Meteorolog ANM: "Urmează vijelii, iar temperaturile scad sub 30 de grade"

Social

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Bilanțul victimelor cutremurelor din Venezuela se apropie de 4000 de morți
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Bilanțul victimelor cutremurelor din Venezuela se apropie de 4000 de morți

Zi decisivă pentru Viorel Pașca. Șeful azilelor ilegale află astăzi dacă va ajunge sau nu după gratii
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