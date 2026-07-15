SURSE: sesiunea extraordinară pentru banii din PNRR se amână. Ilie Bolojan îl depășește pe Emil Boc

Publicat 15 iul. 2026, 09:48 Actualizat 15 iul. 2026, 11:47 Sursă Realitatea PLUS

Și în timp traversăm o criză politică fără precedent, riscăm ca proiectele cruciale din PNRR să nu fie adoptate până la finalul acestei luni, iar asta ar însemna să pierdem miliarde de euro din banii europeni. Și asta pentru că se amână sesiunea extraordinară în care trebuiau adoptate proiectele din PNRR de pe 20 iulie, potrivit surselor.

Distribuie articolul