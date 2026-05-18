Actualitate· 1 min citire

Acces gratuit la ChatGPT Plus într-o țară europeană. Condiția obligatorie impusă de guvern

18 mai 2026, 17:03
ChatGPT

ChatGPT

Articol scris de Ionuț Nichita

Malta devine prima țară care introduce un program național prin care locuitorii pot primi acces gratuit la ChatGPT Plus, în urma unui parteneriat încheiat cu OpenAI.

Conform acordului, fiecare cetățean sau rezident înregistrat în sistemul digital de identitate al statului maltez va putea beneficia de abonamentul premium gratuit pentru o perioadă de un an. Inițiativa face parte dintr-un program mai amplu de dezvoltare a competențelor digitale și de familiarizare cu inteligența artificială.

Accesul nu este însă automat. Participanții trebuie să finalizeze un curs online gratuit intitulat „AI for All”, conceput pentru a explica bazele inteligenței artificiale, limitările acesteia și modul în care poate fi utilizată responsabil în viața de zi cu zi sau la locul de muncă. Programul este dezvoltat de Universitatea din Malta.

Autoritățile din domeniul digital din Malta vor gestiona procesul de înscriere și distribuire a abonamentelor, urmând ca proiectul să fie extins treptat, pe măsură ce tot mai mulți participanți finalizează cursul obligatoriu.

Citește și:

Mai multe articole despre

Malta, ChatGPT

Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe