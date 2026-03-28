Accident rutier în Neamț: un bărbat a murit după ce a căzut cu mașina într-o râpă de 7 metri

Un accident grav s-a produs sâmbătă dimineață în județul Neamț, unde un bărbat și-a pierdut viața după ce autoturismul în care se afla a căzut într-o râpă adâncă de aproximativ 7 metri.

Mașina, descoperită într-un pârâu

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 09:00, printr-un apel la 112, care anunța că un autoturism a ajuns într-un pârâu din comuna Poiana Teiului, în zona satului Petru Vodă.

La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care au găsit vehiculul prăbușit într-o zonă greu accesibilă.

Victima, găsită fără semne vitale

Salvatorii au descoperit în interiorul mașinii un bărbat în vârstă de 56 de ani, care nu mai prezenta semne de viață. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Operațiunea de recuperare a fost una dificilă, din cauza terenului abrupt. Trupul victimei a fost scos din autoturism și transportat până la drumul principal cu ajutorul unei tărgi speciale.

Ancheta, în desfășurare

După intervenția echipajelor de salvare, cazul a fost preluat de autorități, iar trupul neînsuflețit a fost predat reprezentanților Serviciului de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia, inclusiv dacă accidentul a fost cauzat de o eroare umană, condițiile de drum sau alte factori.