Alerte meteo de caniculă în aproape toată țara. COD ROȘU în 3 județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 2 august, ora 10:00 – 6 august, ora 10:00, care anunță persistența valului de căldură în mare parte a țării. Meteorologii avertizează asupra temperaturilor extreme, a disconfortului termic accentuat și a nopților tropicale care vor afecta atât regiunile vestice, cât și sudul și estul teritoriului în prima parte a săptămânii.
Potrivit ANM, valul de căldură va fi intens în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, iar de marți se va extinde și intensifica în sud și est. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce indică un nivel ridicat de disconfort termic.
Temperaturile maxime vor varia între 27–30 de grade pe litoral și aproape 40 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale, cu minime cuprinse între 20 și 25 de grade, mai ales pe litoral și în regiunile vestice. Începând cu noaptea de marți spre miercuri, astfel de valori sunt așteptate în cea mai mare parte a țării.
Cod roșu în Satu Mare, Bihor și Arad
ANM a emis cod roșu de caniculă pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad, valabil între 2 august, ora 10:00 și 4 august, ora 10:00. În aceste zone, valul de căldură va fi persistent și deosebit de intens, iar temperaturile vor fi comparabile cu recordurile absolute ale primei decade a lunii august.
Meteorologii estimează maxime de 37–38 de grade în județul Satu Mare și de 39–40 de grade în Bihor și Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, ITU urmând să depășească pragul critic de 80 de unități. Minimele nocturne vor ajunge la 23–25 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Dealurile de Vest.
Cod portocaliu pentru opt județe din vest și nord-vest
În județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș este în vigoare un cod portocaliu în același interval, 2–4 august.
Aici, duminică și luni se vor înregistra temperaturi maxime de 35–38 de grade, iar canicula și disconfortul termic accentuat vor persista. ITU va depăși, de asemenea, pragul critic de 80 de unități. Local, nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20–24 de grade.
Cod galben în Moldova, Oltenia, Banat și Transilvania
Un cod galben a fost emis pentru Moldova, sud-vestul Munteniei, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și sudul Transilvaniei, unde valul de căldură se va menține persistent în zilele de 2 și 3 august.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în sudul Banatului. Pe alocuri, minimele nocturne vor coborî doar până la 20–22 de grade, menținând caracterul tropical al nopților.
Meteorologii anunță posibile actualizări
ANM precizează că mesajele meteorologice pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să limiteze activitățile fizice intense desfășurate în exterior.
Valul de căldură anunțat pentru începutul lunii august se numără printre cele mai severe episoade caniculare ale acestei veri, cu temperaturi apropiate de recordurile climatologice în vestul țării.