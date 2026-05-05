Ana Maria Păcuraru: „Ieșirea Emiratelor din OPEC este un cutremur global în energie, cu efecte directe și pentru România”

Jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru a transmis că ieșirea Emiratele Arabe Unite din OPEC, începând cu 1 mai, este un moment major pentru piața energetică globală, pe fondul tensiunilor deja ridicate generate de conflictul cu Iran.

Decizia Abu Dhabi este justificată oficial prin interesul național, însă vine după atacuri cu rachete și drone și perturbări în Strâmtoarea Hormuz, ceea ce a făcut ca apartenența la același cartel cu un adversar direct să devină nesustenabilă. Consecințele sunt semnificative, pune jurnalista Realitatea PLUS. Emiratele, al treilea producător din OPEC, pot acum crește producția fără restricții, ceea ce ar putea pune presiune pe scăderea prețurilor petrolului, în linie cu interesele susținute inclusiv de Donald Trump.

Ana Maria Păcuraru, despre ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC

„Emiratele Arabe Unite au ieșit din OPEC. Efectiv, de pe 1 mai. Și nu e o știre oarecare e un cutremur în arhitectura energetică globală, care vine exact în momentul în care piețele de petrol sunt deja în fierbere din cauza războiului din Iran. Abu Dhabi a invocat interesul național. Dar contextul e mult mai larg. Emiratele au fost atacate cu rachete și drone de către Iran un alt stat membru OPEC. Strâmtoarea Hormuz, prin care trece o mare parte din exporturile lor, a fost perturbată sistematic de Teheran. Practic, Emiratele erau prinse într-un cartel din care făcea parte și cel care le lovea economia. Ieșirea era, în fond, inevitabilă.

Ce înseamnă asta concret? Emiratele erau al treilea producător din OPEC, cu aproape cinci milioane de barili pe zi capacitate și ambiții clare de a crește. Fără cotele impuse de cartel, pot produce cât vor. Asta înseamnă mai mult petrol pe piață, presiune în jos pe prețuri și asta, în contextul actual, servește direct intereselor americane. Trump a spus-o de mai multe ori: OPEC ține prețurile artificial sus. Ei bine, acum unul dintre pilonii cartelului tocmai a plecat. Arabia Saudită rămâne să gestioneze singură echilibrul. Și e o sarcină tot mai grea, mai ales cu Rusia în formula OPEC Plus, tot mai izolată internațional. Coeziunea cartelului este acum serios pusă sub semnul întrebării.

Ce înseamnă această decizie pentru România

Iar pentru România, privind dinspre Washington, imaginea e clară. Suntem o țară dependentă de prețul energiei la import, suntem pe flancul estic NATO și suntem direct expuși la orice șoc geopolitic din Orientul Mijlociu. Dacă Emiratele cresc producția, dacă prețul petrolului scade, asta se simte în factura românilor, în inflație, în competitivitatea economiei. E o veste potențial bună. Dar e și un semn că lumea se reașează rapid. Abu Dhabi se apropie și mai mult de Washington și de Tel Aviv, Iranul e tot mai izolat, iar OPEC organizație fondată în 1960 pentru a echilibra puterea marilor producători față de Occident nu mai arată la fel. Lumea energiei se rescrie. Iar România trebuie să fie atentă la fiecare virgulă din această rescriere”, a transmis Ana Maria Păcuraru.