Condamnare pentru un șofer care a provocat un accident mortal în Iași

Un șofer a fost condamnat la doi ani și patru luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere timp de trei ani, pentru ucidere din culpă. Instanța i-a interzis și dreptul de a conduce pentru un an, fiind stabilite despăgubiri de 20.000 de lei și 125.000 de euro. Șoferul nu a contestat sentința.

Accidentul s-a produs în dimineața zilei de 6 august 2021, în jurul orei 3:45, în localitatea Lețcani, de lângă Iași. Bărbatul, în vârstă de 57 de ani și șofer de profesie, conducea un BMW spre municipiul Iași. În autoturism se aflau partenera sa, care dormea pe scaunul din dreapta față, și fiul lui de șase ani, aflat pe bancheta din spate, potrivit ziaruldeiasi.ro .

Deși carosabilul era umed, iar viteza maximă permisă în zonă era de 50 km/h, automobilul circula cu aproximativ 106 km/h. Șoferul a pierdut controlul direcției, a derapat și a pătruns pe contrasens, îndreptându-se spre un TIR. Conducătorul camionului a reușit să evite impactul frontal, însă BMW-ul a atins semiremorca, a ajuns în șanț și s-a izbit de un stâlp.

Partenera șoferului a suferit răni grave și a murit două zile mai târziu la spital, în timp ce copilul a fost rănit ușor. Expertiza a arătat că tragedia putea fi evitată dacă BMW-ul circula cu cel mult 66 km/h. La stabilirea pedepsei, judecătorii au ținut cont de lipsa antecedentelor, recunoașterea faptei și regretul manifestat de inculpat.