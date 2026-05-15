Două zile libere într-o singură săptămână: cum arată programul elevilor în prima săptămână din iunie
Elevii și profesorii din România vor merge la școală doar trei zile în prima săptămână a lunii iunie. Vineri, 5 iunie, a fost declarată zi liberă pentru întreg învățământul preuniversitar, cu ocazia Zilei Învățătorului, decizie valabilă atât în unitățile de stat, cât și în cele private și confesionale.
Ziua Învățătorului este marcată anual pe 5 iunie, dată aleasă pentru a comemora nașterea lui Gheorghe Lazăr, fondatorul învățământului modern în limba română din Țara Românească.
Elevii, liberi pe 5 iunie de Ziua Învățătorului
Sărbătoarea a fost instituită oficial prin Legea nr. 289/2007, publicată în Monitorul Oficial, și are caracter educațional și cultural. Cu acest prilej, autoritățile pot acorda distincții, premii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor cu rezultate remarcabile.
Săptămâna 1–7 iunie va fi una dintre cele mai scurte din finalul anului școlar. Pe lângă ziua liberă de vineri, elevii nu vor merge la școală nici luni, 1 iunie, când este celebrată Ziua Copilului, sărbătoare legală la nivel național.
Cursurile se vor desfășura doar marți, miercuri și joi
Astfel, în majoritatea școlilor, cursurile se vor desfășura doar marți, miercuri și joi.
Cele două zile libere consecutive vin într-o perioadă în care multe unități de învățământ se află deja în etapa evaluărilor finale, a încheierii mediilor și a pregătirilor pentru examenele naționale.
Pentru elevi, programul redus precede vacanța de vară și sesiunea de examene de final de ciclu.
