Fostul șef de la Permise Neamț, sub control judiciar pentru corupție

Procurorii DNA au dispus controlul judiciar pe cauțiune pentru Gabur Lucian-Nicolae, fostul șef al Serviciului Public Comunitar Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț, cercetat penal pentru corupție.
Măsura preventivă a fost dispusă de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău, după ce inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore începând cu 22 octombrie 2026, ora 15:00. Potrivit DNA, Gabur Lucian-Nicolae are obligația să depună până la data de 30 octombrie 2026 o cauțiune în valoare de 50.000 de lei, care va fi consemnată pe numele său, la dispoziția instituției.
Din probatoriul administrat, procurorii au reținut că, în perioada mai – septembrie 2026, inculpatul ar fi primit de la mai multe persoane sume între 400 de euro și 3.500 de lei. În schimbul acestor bani, el le-ar fi promis că își va exercita influența asupra examinatorilor din subordine pentru a-i determina să declare admiși la probele practice candidați indicați de aceștia.
De asemenea, în perioada aprilie – august 2026, inculpatul ar fi primit de la o persoană sume între 200 de lei și 100 de euro pentru programarea cu prioritate și într-un termen mai scurt a unor candidați la proba practică.
În urma percheziției efectuate la domiciliul său pe 22 octombrie 2026, a fost identificată suma de 10.500 de euro, ridicată în vederea instituirii sechestrului ca măsură asigurătorie.
Sub control judiciar, inculpatul are interdicția de a părăsi teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, de a comunica cu persoanele menționate în ordonanță și de a se deplasa în sediul SPCCPÎV Neamț. De asemenea, nu va desfășura nicio activitate legată de obținerea permiselor sau înmatricularea vehiculelor. Încălcarea cu rea-credință a obligațiilor poate duce la înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă.
În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane, procurorii beneficiind de sprijinul lucrătorilor din cadrul DGA – Serviciul Județean Anticorupție Bacău și al Biroului Operațiuni Speciale Bacău.