Fostul șef de la Permise Neamț, sub control judiciar pentru corupție

Publicat 24 oct. 2026, 09:22 Sursă Ziar Piatra Neamț

Procurorii DNA au dispus controlul judiciar pe cauțiune pentru Gabur Lucian-Nicolae, fostul șef al Serviciului Public Comunitar Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț, cercetat penal pentru corupție.

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