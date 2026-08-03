Gianni Infantino caută sprijin la Donald Trump după ruptura cu UEFA. Alegerile FIFA din 2027 se anunță incendiare

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 aug. 2026, 18:54

Președintele FIFA, Gianni Infantino, încearcă să obțină sprijinul fostului președinte american Donald Trump, după ce relațiile sale cu UEFA s-au deteriorat pe fondul controverselor privind drepturile comerciale ale Cupei Mondiale. În acest context, alegerile pentru conducerea FIFA din 2027 se anunță tot mai tensionate.

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