Ilie Bolojan critică șmecherii, dar a refuzat reducerea accizei. Care sunt jocurile băieților „deștepți” din Energie

Ilie Bolojan pune tunurile pe băieții deștepți din energie. Totul vine după ce a refuzat să reducă acciza și TVA la pompă și a ignorat propunerile PSD.

Acesta susține că va face publice numele celor care blochează extinderea rețelelor și care profita de prețurile extrem de mari de pe piață.

Ilie Bolojan pune tunurile pe băieții deștepți din Energie

„Ce se întâmplă în fapt? Eliberându-se, blocându-se cum ar veni niște locuri la o masă unde cineva ar vrea să investească, în momentul în care un investitor serios se duce la TransElectrica și vrea să facă o investiție, îi se spune una din două lucruri.

Sau că nu se poate pentru că deja este ocupată toată rețeaua, deci scaunul de la masă este ocupat. Sau că pentru a interveni în rețeaua respectivă, înseamnă să investești o grămadă de lucruri, adică să îți mai cumperi un scaun.

O bună parte din acești oameni sunt băieții deștepți care s-au lipit de energie pentru că blochează capacități, nu au de gând să facă acele investiții, nu au resurse, ci doar le blochează și vând hârtii și vând doar idei și lucruri care le-au blocat. Ce trebuie să facem? Și facem asta.

Vom impune niște restricții pentru cei care le-au primit deja și vom face transparent toate companiile care au primit aceste autorizații. Mi se pare că e de bun simț să fie o transparență cât se poate declară și în acest domeniu.”, a transmis Ilie Bolojan.