Actualitate· 1 min citire

Incendiere intenționată în Piatra Neamț: două autoturisme distruse într-un incendiu izbucnit printre blocuri

5 mai 2026, 17:29
Actualizat: 5 mai 2026, 17:29
Incendiu Piatra Neamț

Incendiu Piatra Neamț

Articol scris de Realitatea de Neamt
Sursă: realitatea.net

Incendiere intenționată în Piatra Neamț: două autoturisme distruse într-un incendiu izbucnit printre blocuri

Un incident grav a avut loc în Piatra Neamț, unde o mașină parcată într-o zonă de locuințe a fost incendiată intenționat în dimineața zilei de marți. Focul a cuprins rapid autoturismul, iar flăcările s-au extins și la un al doilea vehicul aflat în apropiere.

Mașini incendiate de o mână criminală

Proprietarul primei mașini a fost cel care a observat incendiul, după ce s-a trezit în zorii zilei și a văzut autoturismul în flăcări. Potrivit primelor informații, există suspiciuni clare că focul ar fi fost pus intenționat, cazul fiind tratat ca o posibilă acțiune de natură infracțională.

La fața locului au intervenit de urgență echipajele de pompieri, care au acționat pentru limitarea propagării incendiului și stingerea acestuia. Intervenția rapidă a acestora a împiedicat extinderea flăcărilor la alte mașini sau la clădirile din apropiere.
În urma incendiului, ambele autoturisme au suferit pagube semnificative. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii incendiului și pentru identificarea persoanelor responsabile.

Citește și:

Mai multe articole despre

masini incendiate, piatra neamţ, incident grav, mana criminala, ISU Neamt

Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe